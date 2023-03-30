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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сообщил новую информацию по состоянию Куртуа

30 Марта 2023 • 07:51 Комментировать

Первый номер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, получивший травму в расположении сборной Бельгии, возобновил тренировки в стандартном режиме. Об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что голкипер получил повреждение приводящей мышцы, из-за чего не принимал участия в мартовских матчах «красных дьяволов» против Швеции (3:0) и Германии (3:2). Он прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем.

Таким образом, Куртуа может помочь «королевскому» клубу в предстоящем поединке ½ финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны». «Эль класико» пройдет 5 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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