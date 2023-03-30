Ла Лига зарегистрировала Гави

Ла Лига зарегистрировала полузащитника каталонской «Барселоны» Гави, об этом рапортует пресс-служба турнира.

18-летний игрок, который после заключения нового трудового соглашения с «сине-гранатовыми» получил футболку с номером 6, снова будет выступать под 30-м номером.

Напомним, что Ла Лига не регистрировала новый контракт Гави с каталонским клубом, посчитав, что у «Барселоны» не было финансовых возможностей для сделки. После этого футболиста исключили из заявки команды.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гави провел 25 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.