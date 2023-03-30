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Дани Алвес подписывает огромное количество футболок в тюрьме - в четыре раза больше, чем на свободе

30 Марта 2023 • 06:43 Комментировать

Дани Алвес находится в тюрьме и ждет окончательного приговора, а еще у него много свободного времени и он нуждается в общении, кроме как со своими сокамерниками. И это привело к любопытному феномену - резко возросли продажи его футболок в фан-шопах «Барселоны», при том, что ранее его футболки не то, чтобы не продавались совсем, но их не расхватывали, аки горячие пирожки.

А причина вот в чем - доступность футболиста, который проводит все время в одном месте, привела к настоящему паломничеству к «местам не столь отдаленным». Фанаты передают приобретенные футболки через администрацию тюрьмы, а Алвес расписывается на них. Выигрывают от этого все - администрация сбрасывает возможное напряжение, неизбежное в таких местах, игрок чувствует поддержку с воли, фанаты же получают свои автографы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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