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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Вилья стал владельцем клуба из шестой испанской лиги

30 Марта 2023 • 06:16 Комментировать

Известный в прошлом испанский нападающий Давид Вилья, успевший в свое время поиграть в составе «Барселоны», стал владельцем еще одного футбольного клуба. Ранее консорциум, в который входит и Давид, приобрел американский клуб «Кинсборо», а сейчас подоспело объявление о том, что 41-летний бывший футболист приобретает «Бенидорм» - испанский клуб, обитающий в шестой по силе лиге страны.

Прежний президент клуба Хосе Сантьяго Лопес пожелал DV7 удачи и выразил надежду, что при нем клуб обретет свою былую форму - в конце минувшего столетия он играл в третьей, а не в шестой по силе лиге Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Вилья Бенидорм
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