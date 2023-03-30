Давид Вилья стал владельцем клуба из шестой испанской лиги

Известный в прошлом испанский нападающий Давид Вилья, успевший в свое время поиграть в составе «Барселоны», стал владельцем еще одного футбольного клуба. Ранее консорциум, в который входит и Давид, приобрел американский клуб «Кинсборо», а сейчас подоспело объявление о том, что 41-летний бывший футболист приобретает «Бенидорм» - испанский клуб, обитающий в шестой по силе лиге страны.

Прежний президент клуба Хосе Сантьяго Лопес пожелал DV7 удачи и выразил надежду, что при нем клуб обретет свою былую форму - в конце минувшего столетия он играл в третьей, а не в шестой по силе лиге Испании.