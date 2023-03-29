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Чемпионат Испании. Ла Лига

Как такое возможно: «Барселона» обходит «Реал» на 12 очков

29 Марта 2023 • 22:24 Комментировать

До завершения чемпионата Испании остаётся 12 туров. При этом интригой в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги не пахнет – «Барселона» уверенно лидирует, опережая второй «Реал» на 12 очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, за счёт чего каталонцам удалось уйти в такой большой отрыв.

Эффективная оборона

Учитывая подбор игроков, перед стартом сезона мало кто мог представить, что «Барселона» сможет демонстрировать надёжную игру в обороне. Тем не менее, эффективность около своих ворот стала визитной карточкой нынешней команды Хави. Подумать только, в 19 из 26 матчей текущего чемпионата «сине-гранатовые» сохранили свои ворота на замке. В оставшихся семи матчах каталонцы пропустили 9 голов, причём 4 из них – от «Реала». Если говорить о домашних играх, то «Барса» пропустила лишь дважды – от «Эспаньола» с пенальти и от «Реала» после автогола.

В общем, в обороне у «Барселоны» всё в полном порядке. Надо признать, что многие футболисты – даже вратарь Марк-Андре тер Штеген – проводят сезон гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Андреас Кристенсен, доставшийся «сине-гранатовым» бесплатно, и вовсе стал настоящим открытием чемпионата, как и Алехандро Бальде.

Левандовски и компания

После ухода Лионеля Месси у «Барселоны» в сезоне 2021/2022 не было топ-бомбардира в атаке. Прошлым летом он появился – каталонцы подписали Роберта Левандовски. Невероятные показатели Эрлинга Холанна могут искажать восприятие и преуменьшать вклад поляка в результаты «Барсы». Но этот вклад всё-таки велик. Левандовски забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 22 матчах Ла Лиги. Именно Роберт возглавляет бомбардирскую гонку на текущий момент.

Но не только Левандовски определяет игру «Барселоны» в атаке. Сегодняшние каталонцы не полагаются на отдельных исполнителей, а представляют собой взаимозаменяемый механизм. Даже когда Левандовски не играл по каким-то причинам, у «сине-гранатовых» находились игроки, способные приносить пользу в передней линии. Неслучайно сразу 19 игроков «Барселоны» в этом чемпионате имеют на своём счету резолютивные действия в виде голов и/или голевых передач.

Терпение и везение

Нынешняя «Барселона» не сметает своих соперников на поле. Очень многие победы команды Хави в этом чемпионате были трудовыми. Если взять все 22 победы «сине-гранатовых», то в 9 из них счёт был 1:0. Ещё в трёх случаях каталонцы побеждали не 1:0, но минимально. Во многих из этих 12 матчей «Барсе» приходилось терпеть и демонстрировать характер. Эти победы были порой некрасивыми, но умение добиваться результата при неяркой игре порой и отличает чемпионов.

Стоит упомянуть и такой фактор как везение. Удача благоволит храбрым, и в этом сезоне «Барселона» действительно находится под счастливой звездой. В некоторых матчах команде Хави везло, в том числе с судейскими решениями.

Хави

В том, что «Барселона» сейчас представляет собой качественную команду с сильным характером, большая заслуга Хави. Он многое говорил о клубной ДНК, однако он не стремится во что бы то ни стало ставить «тики таку» или что-то такое. Хави куда более гибкий и умный тренер, который очень большое внимание уделяет анализу и понимает, что его команда в нынешних реалиях не обязательно должна доминировать на поле в каждый момент времени. Как следствие, «Барса» стала более сбалансированной, что и помогает ей мало пропускать. Даже футболисты, призванием которых является атаке, в механизме Хави охотно выполняют черновую работу.

Форма «Реала»

Наконец, серьёзному отрыву «Барселоны» способствует форма «Реала». В конце октября команда Карло Анчелотти потеряла стабильность и стала часто терять очки в чемпионате Испании. От «сливочных» ожидали гораздо большего, особенно после шикарного стартового отрезка, когда они потеряли только два очка в 11 турах. Как следствие, «Реал» практически попрощался с шансами за чемпионский титул. Впрочем, команда Анчелотти рассчитывает скрасить сезон очередным трофеем Лиги чемпионов.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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