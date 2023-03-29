Назван возможный следующий клуб Давида Сильвы

Действующий контракт Давида Сильвы с «Реалом Сосьедад» рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает Todofichajes, видеть опытного полузащитника в своих рядах хочет «Лас-Пальмас». Клуб уже готовит для 37-летнего Сильвы предложение по контракту в формате «1+1».

«Лас-Пальмас» сейчас занимает третье место в Сегунде и может выйти в топ-дивизион Испании. При этом клуб может сделать предложение Сильве даже в том случае, если повыситься в классе не удастся, хотя в таком случае договориться будет сложнее.

В сезоне 2022/2023 Давид Сильва провёл за «Реал Сосьедад» 25 матчей. В них полузащитник забил два гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.