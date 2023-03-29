«Атлетико» нацелился на форварда сборной Аргентины

Нападающий «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины Тьяго Альмада может переехать в Европу. Как стало известно журналистам Todofichajes, у 21-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. В услугах игрока заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» предпримут попытку подписать Альмаду грядущим летом.

Тьяго связан контрактными обязательствами с «Атлантой» до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС нападающий поучаствовал в четырех поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.