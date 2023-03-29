Роналдо уговаривает Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо пытается убедить итальянского специалиста Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии. По сообщениям The Athletic, «Зубастик» начал переговоры со звездным специалистом от лица Бразильской конфедерации футбола.

В свою очередь Анчелотти готов занять пост наставника сборной Бразилии, если уйдет из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Его действующее трудовое соглашение с «королевским» клубом рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, что сборная Бразилии уволила главного тренера Тите после неудачи на чемпионате мира – 2022. «Селесао» вылетели в ¼ финала, уступив Хорватии.