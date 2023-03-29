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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо уговаривает Анчелотти возглавить сборную Бразилии

29 Марта 2023 • 07:07 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо пытается убедить итальянского специалиста Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии. По сообщениям The Athletic, «Зубастик» начал переговоры со звездным специалистом от лица Бразильской конфедерации футбола.

В свою очередь Анчелотти готов занять пост наставника сборной Бразилии, если уйдет из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Его действующее трудовое соглашение с «королевским» клубом рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, что сборная Бразилии уволила главного тренера Тите после неудачи на чемпионате мира – 2022. «Селесао» вылетели в ¼ финала, уступив Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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