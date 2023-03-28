«Вильярреал» согласовал контракт с чилийским нападающим «Блэкберна» Беном Бреретоном.

По информации издания Relevo, форвард согласовал контракт с «жёлтой субмариной» на следующих четыре сезона. Сообщается, что Бен станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов испанского коллектива. Бреретон урегулировал все вопросы со своим новым клубом ещё в январе, а в последние несколько недель он окончательно подписал контракт.

Напомним, что Бен выступает в футболке клуба Чемпионшипа с 2019 года. В нынешнем розыгрыше второго по силе английского дивизиона чилиец провёл 34 поединка, забив 12 голов при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.