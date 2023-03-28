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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба может сменить «Барселону» на мадридский клуб

28 Марта 2023 • 19:40 Комментировать

Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону» ближайшим летом. В прошлом году каталонцы уже пытались разойтись с опытным игроком, ведь его высокая зарплата является для клуба проблемой, но тогда реализовать план не удалось. Как сообщает Todofichajes, у 34-летнего Альбы есть вариант с переходом в «Атлетико». Мадридцы готовы предложить футболисту двухлетний контракт. По его условиям у Жорди была бы меньшая зарплата по сравнению с текущей.

Жорди Альба выступает за «Барселону» с лета 2012 года. С тех пор защитник провёл за каталонцев 451 матч, в которых забил 26 голов и отдал 99 голевых передач на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
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