Альба может сменить «Барселону» на мадридский клуб

Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону» ближайшим летом. В прошлом году каталонцы уже пытались разойтись с опытным игроком, ведь его высокая зарплата является для клуба проблемой, но тогда реализовать план не удалось. Как сообщает Todofichajes, у 34-летнего Альбы есть вариант с переходом в «Атлетико». Мадридцы готовы предложить футболисту двухлетний контракт. По его условиям у Жорди была бы меньшая зарплата по сравнению с текущей.

Жорди Альба выступает за «Барселону» с лета 2012 года. С тех пор защитник провёл за каталонцев 451 матч, в которых забил 26 голов и отдал 99 голевых передач на партнёров.