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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти принял решение о своём будущем

28 Марта 2023 • 13:54 Комментировать

Карло Анчелотти не устаёт повторять, что он хотел бы остаться в «Реале». Действующий контракт итальянца в Мадриде рассчитан до средины 2024 года, но есть информация, что «сливочные» могут пойти на смену тренера уже ближайшим летом. Если «Реал» действительно уволит Анчелотти, то специалист возглавит сборную Бразилии. Итальянский тренер готов принять такой вызов, о чём рассказывает The Athletic со ссылкой на близкие к Анчелотти источники.

Несколько дней назад глава Бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес подогрел слухи. Он заявил, что Анчелотти был бы очевидным кандидатом на должность рулевого сборной Бразилии, если бы ушёл из «Реала».  

Родриго: «Анчелотти шутит, что мы будем вместе выбирать состав сборной Бразилии»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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