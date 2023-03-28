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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа женится - главным гостем свадьбы будет Флорентино Перес

28 Марта 2023 • 13:37 Комментировать

В этом году в жизни бельгийского вратаря Тибо Куртуа происходят важные положительные перемены - недавно он приобрел себе новый дом, а теперь стало понятно, зачем. Тибо решил жениться, как сообщает испанское издание Marca, он уже сделал предложение своей подруге Мишель Герциг и назначил дату свадьбы.

Правда, ее Куртуа пока что держит в секрете, но он сообщил прессе другой нюанс, о приглашении на свою свадьбу Флорентино Переса, всемогущего президента клуба. Однако пока неизвестно, согласился ли сам Перес.

Напомним, что бельгийский голкипер выступает за мадридский клуб с 2018 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Тибо Куртуа
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