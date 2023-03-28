«Барселона» хочет жёстко урезать зарплату Бускетсу

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс, договор которого с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца нынешнего сезона, может продлить контракт с клубом. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, соглашение будет продлено только в том случае, если 34-летний ветеран пойдет на 70-процентное сокращение оклада – с 30 миллионов до семи.

Бускетс выступает за каталонский гранд с 2005 года. Он является капитаном команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 22 поединка, в которых отметился тремя голевыми передачами. Он получил четыре желтые и одну красную карточку.