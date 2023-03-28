Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рискует потерять важнейшего игрока

28 Марта 2023 • 08:48 Комментировать

Мадридский «Реал» рискует надолго лишиться своего основного голкипера Тибо Куртуа. Как информируют журналисты портала Sport.es, бельгийский вратарь испытывает проблемы с приводящей мышцей.

По данным источника, Куртуа рискует выбыть из строя до конца апреля. Если неутешительный диагноз подтвердится, то место в рамке ворот «королевского» клуба займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что «Реал» в апреле сыграет против каталонской «Барселоны» в Кубке Испании, а также встретится с лондонским «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 20 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
08:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» рискует потерять важнейшего игрока
07:44 · Испания. Ла Лига
Неманья Гудель поблагодарил врачей за спасение своего брата
00:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» занялся изучением кандидатуры Нагельсманна
27 Марта
23:09 · Испания. Ла Лига
Окружение Месси не стало опровергать информацию о предстоящих переговорах с «Барселоной» слухи
21:47 · Италия. Серия А
Браим Диас хочет остаться в «Милане»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует продавать Фати, но может передумать при определённых условиях
21:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»
20:35 · Испания. Ла Лига
Вероятность возвращения Месси в «Барселону» продолжает расти 1 слухи
20:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» считает Кристенсена неприкасаемым
20:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» внимательно следит за ситуацией с Гави в «Барселоне»
18:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» занимает второе место по заработку на продажах воспитанников за 10 сезонов
18:11 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул не советует «Манчестер Юнайтед» снова бороться за де Йонга
15:59 · Италия. Серия А
«Милан» смирился с уходом Браима Диаса
15:48 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не хочет упускать возможности подписать Себальоса
15:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» боится, что за Кристенсена летом будут предлагать большие деньги
Все новости
Рекомендуем