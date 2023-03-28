«Реал» рискует потерять важнейшего игрока

Мадридский «Реал» рискует надолго лишиться своего основного голкипера Тибо Куртуа. Как информируют журналисты портала Sport.es, бельгийский вратарь испытывает проблемы с приводящей мышцей.

По данным источника, Куртуа рискует выбыть из строя до конца апреля. Если неутешительный диагноз подтвердится, то место в рамке ворот «королевского» клуба займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что «Реал» в апреле сыграет против каталонской «Барселоны» в Кубке Испании, а также встретится с лондонским «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 20 матчей, в которых пропустил 18 мячей.