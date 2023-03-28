Неманья Гудель поблагодарил врачей за спасение своего брата

Мы уже рассказывали о том, что Драгиша Гудель, брат известного сербского футболиста Неманьи Гуделя, лишился сознания в ходе матча третьей испанской лиги. К счастью, врачам удалось привести его в чувство, чему очень рад старший брат Драгиши - Неманья Гудель, выступающий за «Севилью». Свою благодарность он выразил в социальных сетях, и не только от себя, но и от всей семьи Гуделей.

Любопытно, что ни Неманья, ни Драгиша ранее никогда не выступали в сербских клубах, у себя на родине, свои карьеры они начинали в Нидерландах. Тем не менее, оба привлекались для выступлений в сборную Сербии - Неманья во взрослую, Драгиша только в юношеские.