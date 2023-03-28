Возвращение Месси в «Барселону»: известна новая информация

Аргентинский форвард Лионель Месси стремится вернуться в каталонскую «Барселону». Как сообщает Catalunya Radio, агент и отец игрока Хорхе Месси вскоре проведет переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Источник отмечает, что сам Лионель лично общается по этому вопросу с главным тренером команды Хави Эрнандесом. В клубе все поддерживают выбор Месси и ждут его обратно на «Камп Ноу».

Лео выступает сейчас за французский «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Месси – воспитанник «Барселоны». Цвета каталонского коллектива он защищал с 2005 по 2021 год.

Решение принято: Месси выбрал новый клуб