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Чемпионат Испании. Ла Лига

Возвращение Месси в «Барселону»: известна новая информация

28 Марта 2023 • 07:31 Комментировать (1)

Аргентинский форвард Лионель Месси стремится вернуться в каталонскую «Барселону». Как сообщает Catalunya Radio, агент и отец игрока Хорхе Месси вскоре проведет переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Источник отмечает, что сам Лионель лично общается по этому вопросу с главным тренером команды Хави Эрнандесом. В клубе все поддерживают выбор Месси и ждут его обратно на «Камп Ноу».

Лео выступает сейчас за французский «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Месси – воспитанник «Барселоны». Цвета каталонского коллектива он защищал с 2005 по 2021 год.

Решение принято: Месси выбрал новый клуб

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
28 Марта 2023 в 07:36
Шо, реально сам по телефону???????
От таких новостей, кровь стынет..........
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