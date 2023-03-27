«Реал» занимает второе место по заработку на продажах воспитанников за 10 сезонов

Академия мадридского «Реала» продолжает приносить клубу хорошую прибыль. Если брать последние 10 сезонов, то мадридцы заработали на продажах своих воспитанников 386 миллионов евро. Это второй показатель в Европе. Об этом рассказывает издание AS со ссылкой на eToro. При этом суммы высчитывались по данным портала transfermarkt.

На первом месте этого своеобразного рейтинга располагается «Бенфика», которая на трансферах воспитанников заработала 543 миллиона евро. Тройку замыкает «Аякс» с заработком в 376 миллионов евро. В топ-5 входят лиссабонский «Спортинг» (363 миллиона евро) и «Монако» (327 миллионов евро).