«Реал» не планирует серьёзного усиления на лето

В мадридском «Реале» не планируют серьёзного усиления состава на ближайшее лето. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Стоит сказать, что «Реал» продолжают активно связывать с рядом топ-форвардов, в частности с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. Поговаривают, что мадридцы ищут замену для Карима Бензема, постепенно выходящего на закат футбольной карьеры.

Ранее сообщалось о том, что некоторые представители руководства «Реала» выступают за сохранение Карло Анчелотти у руля команды. Действующий контракт итальянца в Мадриде рассчитан до средины 2024 года.