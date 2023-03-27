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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не планирует серьёзного усиления на лето

27 Марта 2023 • 15:18 Комментировать

В мадридском «Реале» не планируют серьёзного усиления состава на ближайшее лето. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Стоит сказать, что «Реал» продолжают активно связывать с рядом топ-форвардов, в частности с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. Поговаривают, что мадридцы ищут замену для Карима Бензема, постепенно выходящего на закат футбольной карьеры.

Ранее сообщалось о том, что некоторые представители руководства «Реала» выступают за сохранение Карло Анчелотти у руля команды. Действующий контракт итальянца в Мадриде рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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