Звёздный итальянец может возглавить «Реал»

Мадридский «Реал» обратил внимание на очередного топ-тренера, который может заменить у руля команды нынешнего наставника Карло Анчелотти. По сообщениям Todofichajes, в шорт-лист «королевского» клуба попал экс-главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Конте пополнил список потенциальных преемников Анчелотти. Ранее в него были включены Зинедин Зидан, Марсель Гальярдо, Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что руководство мадридского гранда решило уволить Анчелотти после завершения нынешнего сезона.

Конте занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с 2021 года.

Зидан и ещё три кандидата: «Реал» выбирает замену Анчелотти