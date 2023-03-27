Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Звёздный итальянец может возглавить «Реал»

27 Марта 2023 • 12:01 Комментировать

Мадридский «Реал» обратил внимание на очередного топ-тренера, который может заменить у руля команды нынешнего наставника Карло Анчелотти. По сообщениям Todofichajes, в шорт-лист «королевского» клуба попал экс-главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Конте пополнил список потенциальных преемников Анчелотти. Ранее в него были включены Зинедин Зидан, Марсель Гальярдо, Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что руководство мадридского гранда решило уволить Анчелотти после завершения нынешнего сезона.

Конте занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с 2021 года.

Зидан и ещё три кандидата: «Реал» выбирает замену Анчелотти

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
12:01 · Испания. Ла Лига
Звёздный итальянец может возглавить «Реал»
11:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уверена, что сможет подписывать игроков летом
10:55 · Испания. Ла Лига
У Дембеле по-прежнему мало шансов сыграть против «Реала»
10:52 · Испания. Ла Лига
Зидан выдвинул третье условие «Реалу» 1
10:50 · Италия. Серия А
Иньиго Мартинес сделал свой выбор между «Барселоной», «Атлетико» и «Наполи»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»
10:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на форварда сборной Италии
10:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена тратить много денег на трансфер правого защитника
10:09 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган сделал выбор между «Манчестер Сити» и «Барселоной»
10:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу игрока атаки
09:30 · Италия. Серия А
Нордин Амрабат: «Барселона» попыталась арендовать Софьяна в последние дни январского окна»
09:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропишет в контракте Бальде грандиозные отступные
09:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» не спешит с продлением контракта Себальоса
08:42 · Испания. Ла Лига
Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб
07:30 · Италия. Серия А
Кассано нашёл «Реалу» нового топ-тренера
Все новости
Рекомендуем