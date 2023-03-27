Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан выдвинул третье условие «Реалу»

27 Марта 2023 • 10:52 Комментировать (1)

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдвинул еще одно требование руководству «королевского» клуба. Кандидатура французского специалиста рассматривается в качестве альтернативы итальянцу Карло Анчелотти.

Как стало известно журналистам Footmercato, Зинедин выдвинул «сливочным» третье условие. Зидан хочет видеть в команде полузащитника Райана Шерки, выступающего за «Лион».

Ранее специалист озвучил еще два своих требования. Зидан хочет, чтобы в команде работал специалист по физической подготовке Грегори Дюпон. Кроме того, «Зизу» желает сохранить в команды полузащитника Эдена Азара.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kirolnic
27 Марта 2023 в 11:13
Азар сейчас стоит с глазами умиляющегося кота в сапогах в ожидании Зидана ...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
12:01 · Испания. Ла Лига
Звёздный итальянец может возглавить «Реал»
11:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уверена, что сможет подписывать игроков летом
10:55 · Испания. Ла Лига
У Дембеле по-прежнему мало шансов сыграть против «Реала»
10:52 · Испания. Ла Лига
Зидан выдвинул третье условие «Реалу» 1
10:50 · Италия. Серия А
Иньиго Мартинес сделал свой выбор между «Барселоной», «Атлетико» и «Наполи»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»
10:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на форварда сборной Италии
10:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена тратить много денег на трансфер правого защитника
10:09 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган сделал выбор между «Манчестер Сити» и «Барселоной»
10:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу игрока атаки
09:30 · Италия. Серия А
Нордин Амрабат: «Барселона» попыталась арендовать Софьяна в последние дни январского окна»
09:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропишет в контракте Бальде грандиозные отступные
09:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» не спешит с продлением контракта Себальоса
08:42 · Испания. Ла Лига
Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб
07:30 · Италия. Серия А
Кассано нашёл «Реалу» нового топ-тренера
Все новости
Рекомендуем