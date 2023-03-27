Зидан выдвинул третье условие «Реалу»

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдвинул еще одно требование руководству «королевского» клуба. Кандидатура французского специалиста рассматривается в качестве альтернативы итальянцу Карло Анчелотти.

Как стало известно журналистам Footmercato, Зинедин выдвинул «сливочным» третье условие. Зидан хочет видеть в команде полузащитника Райана Шерки, выступающего за «Лион».

Ранее специалист озвучил еще два своих требования. Зидан хочет, чтобы в команде работал специалист по физической подготовке Грегори Дюпон. Кроме того, «Зизу» желает сохранить в команды полузащитника Эдена Азара.