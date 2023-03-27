«Атлетико» нацелился на форварда сборной Италии

Нападающий аргентинского клуба «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги может продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов. По сообщениям портала Goal.com, интерес к 23-летнему футболисту проявляет мадридский «Атлетико».

Скауты «матрасников» посетили матчи «скуадры адзурры» против Англии и Мальты в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024. В каждом из матчей Ретеги забил по голу. В нынешнем сезоне Матео отметился шестью забитыми мячами в девяти матчах за «Тигре».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в восемь миллионов евро.