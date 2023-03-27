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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нацелился на форварда сборной Италии

27 Марта 2023 • 10:34 Комментировать

Нападающий аргентинского клуба «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги может продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов. По сообщениям портала Goal.com, интерес к 23-летнему футболисту проявляет мадридский «Атлетико».

Скауты «матрасников» посетили матчи «скуадры адзурры» против Англии и Мальты в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024. В каждом из матчей Ретеги забил по голу. В нынешнем сезоне Матео отметился шестью забитыми мячами в девяти матчах за «Тигре».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2023 матео ретеги
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