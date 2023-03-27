Зидан выдвинул два требования «Реалу»

Французский специалист Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский «Реал». Это произойдет в том случае, если руководство «королевского» клуба выполнит два его требования. Об этом рапортует Defensa Central.

По данным источника, «Зизу» хочет, чтобы в его тренерском штабе работал специалист по физподготовке Грегори Дюпон. Еще одним требованием наставника является сохранение в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара.

Напомним, что ранее Зидан приводил «Реал» к чемпионству в Ла Лиге и трем победам в Лиге чемпионов.

В настоящий момент пост главного тренера команды занимает итальянец Карло Анчелотти.

«ПСЖ» нашёл звёздного тренера после провала в Лиге чемпионов

Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ