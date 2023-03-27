«Барселона» выставит на продажу игрока атаки

Вингер каталонской «Барселоны» Ферран Торрес близок к уходу из каталонского гранда по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Атакующий полузащитник лишился места в составе «сине-гранатовых», и тренерский штаб больше не рассчитает на его помощь. Клуб готов отпустить Торреса в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Трудовое соглашение Феррана рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Торрес провел 23 поединка за «Барселону», в которых отметился двумя забитыми мячами.