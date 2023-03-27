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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пропишет в контракте Бальде грандиозные отступные

27 Марта 2023 • 09:24 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» намерено продлить трудовое соглашение с защитником Алехандро Бальде. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» планируют подписать с 20-летним игроком новый долгосрочный контракт до 2027 года. В договоре каталонцы планируют прописать сумму отступных в размере одного миллиарда евро.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бальде провел 23 поединка, в которых записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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