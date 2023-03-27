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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб

27 Марта 2023 • 08:42 Комментировать

Канадский форвард Джонатан Дэвид, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», рассказал, за какой клуб болеет с детства.

«Моим самым любимом клубом всегда была каталонская «Барселона». Я болею за них еще с детства», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.

Дэвид связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне канадец принял участие в 30 поединках за «догов», в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны клубов АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лилль Джонатан Дэвид
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