Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб

Канадский форвард Джонатан Дэвид, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», рассказал, за какой клуб болеет с детства.

«Моим самым любимом клубом всегда была каталонская «Барселона». Я болею за них еще с детства», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.

Дэвид связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне канадец принял участие в 30 поединках за «догов», в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны клубов АПЛ.