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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» Марсело назвал самого сильного соперника в карьере

26 Марта 2023 • 16:06 Комментировать (1)

Экс-футболист мадридского «Реала» Марсело рассказал, кого считает самым сильным соперником в своей карьере.

«Лионель Месси – самый сильный соперник, с которым я встречался в своей карьере. Матчи «Реала» против «Барселоны» были одними из лучших в мире для участия и просмотра. Все знают, какими качества обладает Лионель в свои 35 лет. Раньше было то же самое», - передает слова бразильца The Athletic.

Напомним, что Марсело защищал цвета «королевского» клуба с 2007 по 2022 год. В настоящий момент он выступает на родине за «Флуминенсе». Вместе с «Реалом» он шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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Марсело Лионель Месси
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CERG
26 Марта 2023 в 16:16
Ой, неожиданно)..
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