Экс-игрок «Реала» Марсело назвал самого сильного соперника в карьере

Экс-футболист мадридского «Реала» Марсело рассказал, кого считает самым сильным соперником в своей карьере.

«Лионель Месси – самый сильный соперник, с которым я встречался в своей карьере. Матчи «Реала» против «Барселоны» были одними из лучших в мире для участия и просмотра. Все знают, какими качества обладает Лионель в свои 35 лет. Раньше было то же самое», - передает слова бразильца The Athletic.

Напомним, что Марсело защищал цвета «королевского» клуба с 2007 по 2022 год. В настоящий момент он выступает на родине за «Флуминенсе». Вместе с «Реалом» он шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.