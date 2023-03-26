«Барселона» просит признать чемпионство 1937 года

«Барселона» готовит ещё одно обращение в Королевскую испанскую федерацию футбола. Каталонский клуб просит признать свой чемпионский титул 1937 года после того, как «Леванте» был признан обладателем Кубка Испании в том же году. Об этом рассказывает ESPN.

Чемпион Испании в сезоне 1936/1937 не проводился из-за гражданской войны в стране. При этом испанские клубы всё же организовали турнир, который и выиграла «Барселона».

В 2009 году «Барселона» уже просила признать чемпионство 1937 года, но ей отказали.

Добавим, что «Барселона» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Второй «Реал» команда Хави опережает на 12 зачётных баллов.