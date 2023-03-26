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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл нового вратаря, который заменит украинца Лунина

26 Марта 2023 • 13:36 Комментировать

Мадридский «Реал» нашел голкипера, который может заменить украинского вратаря Андрея Лунина, об этом рапортует Defensa Central.

«Королевский» клуб проявляет заинтересованность в услугах вратаря бельгийского «Андерлехта» Барта Вербруггена. В дальнейшем его будут рассматривать как потенциальную замену Тибо Куртуа в основном составе команды.

Лунин выступает за мадридский гранд с лета 2018 года. Его трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник – пять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Андрей провел шесть матчей, в которых пропустил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2023 Барт Вербругген
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