«Реал» нашёл нового вратаря, который заменит украинца Лунина

Мадридский «Реал» нашел голкипера, который может заменить украинского вратаря Андрея Лунина, об этом рапортует Defensa Central.

«Королевский» клуб проявляет заинтересованность в услугах вратаря бельгийского «Андерлехта» Барта Вербруггена. В дальнейшем его будут рассматривать как потенциальную замену Тибо Куртуа в основном составе команды.

Лунин выступает за мадридский гранд с лета 2018 года. Его трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник – пять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Андрей провел шесть матчей, в которых пропустил три мяча.