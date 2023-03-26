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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан и ещё три кандидата: «Реал» выбирает замену Анчелотти

26 Марта 2023 • 13:00 Комментировать

Мадридский «Реал» рассматривает сразу нескольких тренеров на замену наставнику команды Карло Анчелотти, которого планируют уволить по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации журналиста UOL Esporte Бруно Андраде, в списке претендентов на пост рулевого фигурируют четыре тренера: Зинедин Зидан, Юлиан Нагельсманн, Марсело Гальярдо и Маурисио Почеттино.

Ранее в СМИ сообщалось, что Анчелотти не отработает полностью свой контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Итальянец может возглавить сборную Бразилии после ухода из «королевского» клуба.

«Реал» идет на втором месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов прошел в ¼ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Марсело Гальярдо Юлиан Нагельсманн
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