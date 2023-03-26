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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу – первый за 25 лет игрок сборной Испании с дублем в дебютном матче

26 Марта 2023 • 08:49 Комментировать

32-летний форвард «Эспаньола» Хоселу вчера громко дебютировал в составе национальной сборной Испании. Он оформил дубль в ворота норвежцев и стал первым игроком своей команды с 1998 года, который с дублем в дебютной встрече. Как сообщает «Спорт-Экспресс», последним таким игроком был Фернандо Морьентес.

Напомним, что вчера «красная фурия» разгромно обыграла сборную Норвегии – 3:0. Теперь испанцы вместе со сборной Шотландии возглавляют группу А, у обеих команд по три балла.

Воспитанник «Сельты» Хоселу за профессиональную карьеру поиграл в 10 клубах, ярко проявлял себя в Ла Лиге и Бундеслиге, выступая за дубль мадридского «Реала», «Ганновер», «Хоффенхайм», франкфуртский «Айнтрахт». Поиграл и в Англии – за «Сток Сити» и «Ньюкасл». С 2019 по 2022 годы выступал в «Алавесе», а нынешний сезон проводит в «Эспаньоле».

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Сборная Испании Хоселу
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