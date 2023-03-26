Врсалько занялся футбольным менеджментом

Мы уже сообщали о том, что бывший игрок мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии решил повесить бутсы на гвоздь в 31 год, а теперь стало известно, что именно побудило Шиме Врсалько поступить подобным образом.

Оказывается, Врсалько решил податься в футбольные агенты - он будет работать на Universal Twenty Two, возглавляемое другим бывшим игроком, Владо Лемичем, агентство. Оно представляет более 130 игроков, а общая стоимость бизнеса, сообщает derbyderbyderby.it, приближается к 300 миллионам евро.

Интересно, что среди клиентов компании Врсалько значится другой, «чуть более известный» хорватский игрок - Лука Модрич.