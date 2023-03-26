«Эльче» повторил невероятный рекорд мадридского «Атлетико»

Мы уже сообщали о том, что в «Эльче» сменился главный тренер - да, это случилось снова, уже в пятый раз по ходу сезона. Франсиско Родригес, Альберто Гальего, Хорхе Альмирон, Мантекон, Пабло Манкин и, наконец, Себастян Беккачече - всех их объединяет работа в «Эльче» в сезоне 2022/2023.

И это является абсолютным рекордом испанской лиги - вернее, его повторением, потому что в сезоне 1993/1994 шестерых наставников сменил в мадридском «Атлетико» сумасбродный тогдашний президент клуба Хесус Хиль.

По итогам того сезона команда заняла четырнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги - и это было успехом в свете того, что долгое время «Атлетико» шел в зоне вылета.