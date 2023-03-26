Луис Энрике решил принять участие в велосипедном ралли

Пребывающий в данный момент в отпуске после расставания со сборной Испании Луис Энрике решил посвятить свободное время экстремальным развлечениям. «Лучо» записался в велосипедное ралли в своей родной Астурии, которое пройдет по горам - может, для кого-то это станет новостью, но Испания является самой гористой страной в Европе.

Страсть бывшего наставника «Барселоны» к велосипеду известна давно - даже во время чемпионата мира в Катаре он с удовольствием крутил педали, передвигаясь по катарским городам.

Первый этап ралли уже позади - 52-летний Луис проехал 98 километров, поднимаясь до 2550 метров выше уровня моря, за 6 часов 22 минуты и 54 секунды.