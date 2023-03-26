В испанском чемпионате игрок «Кордовы» потерял сознание на поле прямо во время игры

Драматично сложился матч третьего по силе дивизиона испанского футбола - Сегунды Б, в котором между собой сошлись «Кордова» (не так давно, в 2015 году, вылетевшая из Примеры после 0:8 от «Барселоны» в заключительном туре чемпионата 2014/2015), а также «Расинг» из Сандандера, через который в свое время прошла целая плеяда российских игроков, как Владимир Бесчастных, Дмитрий Радченко, Дмитрий Попов и Ильшат Файзуллин.

На 10-й минуте игры футболист «Кордовы», серб Драгиша Гудель, потерял сознание и рухнул на газон - сцена очень напоминала то, что пережил Кристиан Эриксен в ходе последнего чемпионата Европы. К счастью, медикам удалось привести в чувство 25-летнего игрока, который даже порывался продолжить матч. Но его отговорили от данной затеи.

Остается добавить, что старшего брата Драгиши зовут Неманья, Неманья Гудель, и выступает он также в Испании - в «Севилье».