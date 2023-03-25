Президент «Барселоны» вместе с фанатами возложил цветы к статуе Йохана Кройфа

В пятницу, 24 марта, исполнилось семь лет со дня кончины легендарного Йохана Кройфа - бывшего наставника «Барселоны». Перед входом на стадион «Камп Ноу» с тех пор установлена статуя легендарного футболиста «Барселоны» - и еще более легендарного наставника, если можно так выразиться.

Семь лет со дня его смерти не прошли незамеченными - высшее руководство «Барселоны» в лице большого поклонника Кройфа Жоана Лапорты, вице президентов Рафы Юсте, Елены Форт и Эдуарду Ромеу в сопровождении вдовы Кройфа и большой группы «кулерсов» возложили цветы к памятнику «летучего голландца».

Напомним, что Кройф играл за клуб с 1973 по 1978 год, а тренировал его с 1988 по 1996.