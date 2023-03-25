«Барселона» обыграла «Реал» в женском «эль класико»

В двадцать третьем туре женского испанского чемпионата по футболу «Барселона» с минимальным счетом обыграла мадридский «Реал» - 1:0. Единственный мяч встречи на 77-й минуте забила Фридолина Рольфе. Таким образом, «Барселона» одержала двадцать третью победу в двадцать третьем же проведенном матче.

Теперь у «Барселоны» 69 очков, в то в время как у идущих на вором месте девушек из «Реала» - 56 очков. Третье место, что любопытно, занимает «Леванте», причем потенциально эта команда может сравняться с «Реалом» в случае завтрашней победы.

Впечатляет и разница мячей - «Барселона» забила уже 99 мячей, а пропустила только пять. Для сравнения, показатель «Реала» - 63:18.