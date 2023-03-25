​Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич настроен продолжать выступать за «Реал», о чём не устаёт повторять. Действующий контракт хорвата рассчитан до конца нынешнего сезона, и всё идёт к тому, что стороны подпишут новый трудовой договор.

«Я бы хотел завершить карьеру в «Реале», это было бы здорово. Посмотрим», - сказал 37-летний Модрич, чьи слова в социальных сетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Лука Модрич играет за «Реал» с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». Всего за мадридский клуб хорват провёл 473 матча, в которых забил 37 голов и отдал 76 результативных передач на партнёров.