​«Барселона» рассказала о травме Кристенсена

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о травме защитника Андреаса Кристенсена. У 26-летнего защитника выявили повреждение левой голени. Сроки восстановления футболиста не называются.

Андреас Кристенсен травмировался в матче сборной Дании против Финляндии (3:1) в отборе на чемпионат Европы – 2024.

В сезоне 2022/2023 Кристенсен провёл за «Барселону» 25 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 12 очков.