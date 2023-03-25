Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» рассказала о травме Кристенсена

25 Марта 2023 • 17:47 Комментировать

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о травме защитника Андреаса Кристенсена. У 26-летнего защитника выявили повреждение левой голени. Сроки восстановления футболиста не называются.

Андреас Кристенсен травмировался в матче сборной Дании против Финляндии (3:1) в отборе на чемпионат Европы – 2024.

В сезоне 2022/2023 Кристенсен провёл за «Барселону» 25 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 12 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
18:18 · Испания. Ла Лига
​Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале»
17:47 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Кристенсена
16:28 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Анчелотти в сборной Бразилии? Мы должны уважать Карло и «Реал»
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не станет выкупать Теллеса у «Манчестер Юнайтед»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может вернуться в Ла Лигу, но не в «Барселону»
15:41 · Испания. Ла Лига
​Капелло: «Анчелотти – лучший из всех»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг согласен на минимальную зарплату в «Барселоне» 1
15:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» летом может избавиться от Хименеса и Савича
14:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут зарегистрированы
14:04 · Италия. Серия А
Скауты «Барселоны» будут просматривать Амрабата и Роке в матче Марокко – Бразилия
13:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти верит, что «Реал» снова может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне
13:00 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Сыграю ли я снова в одной команде с Роналду? Я хочу остаться в «Реале»
12:49 · Италия. Серия А
Юмтити хочет вернуться в «Барселону»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о расизме в адрес Винисиуса
12:14 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии мечтают о Модриче
Все новости
Рекомендуем