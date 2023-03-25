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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо выбрал последний клуб для Месси

25 Марта 2023 • 11:57 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо высказался о карьере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я дружу с Лео. Очень рад за него. Приятно наблюдать за тем, как твои друзья воплощают свои мечты. Для меня Месси – лучший в мире. Думаю, было бы замечательно, если бы после всего этого он завершил карьеру в «Барселоне», - приводит слова Роналдиньо газета Marca.

В настоящий момент Месси выступает за французский «ПСЖ». Контракт аргентинского нападающего с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Лионель – воспитанник «Барселоны». Он выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Лионель Месси ПСЖ
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