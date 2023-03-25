Альба рассказал о своём будущем в «Барселоне»

Фланговый защитник Жорди Альба поведал о своем будущем в каталонской «Барселоне», за которую выступает с лета 2012 года.

«Чувствую себя отлично, но понимаю, что у меня осталось не так много времени в футболе. «Барселона» - топ-команда. У меня еще есть один год по действующему контракту с «сине-гранатовыми». Что произойдет дальше – посмотрим», - передает слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Трудовое соглашение Альбы с «Барселоной» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги защитник провел 16 матчей, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.