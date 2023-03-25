Тебас: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался насчет возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Может ли лига чем-то помочь «Барселоне»? Только сам клуб может что-то сделать. Мне бы хотелось, чтобы Месси вернулся и завершил здесь карьеру. Но это не нам решать. Никто не будет менять правила ради его возвращения», - цитирует руководителя газета Marca.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. С сезона-2021/2022 Лионель выступает за «ПСЖ». Его контракт с клубом истекает летом текущего года.