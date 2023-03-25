Рибери отреагировал на уход Озила

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отреагировал на известие о том, что немецкий плеймейкер Месут Озил решил повесить бутсы на гвоздь.

«Все, кто хоть немного понимает в футболе, запомнят тебя как выдающегося игра. Брат, наслаждайся выходом на пенсию», - оставил сообщение Рибери в своих социальных сетях.

Напомним, что Озил сообщил о завершении карьеры несколько дней назад. Месут прибрел известность благодаря выступлениям за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В составе сборной Германии он провел 92 поединка и отметился 23 забитыми мячами.