Озил: «Победа над «Барселоной» была похожа на оргазм»

Экс-футболист мадридского «Реала» Месут Озил вспомнил о выступлениях в чемпионате Испании. В частности, немецкий игрок отметил матчи против каталонской «Барселоны».

«Я застал лучшую эпоху противостояния «Реала» и «Барселоны». Это были матчи Гвардиолы против Моуринью, Месси против Роналду. Тогда победа над каталонцами была похожа на оргазм. Уже никогда не будет подобного тем «эль класико», - передает слова Месута газета Marca.

Напомним, что Месут защищал цвета мадридского гранда с 2010 по 2013 год. Вместе с «королевским» клубом Озил становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.