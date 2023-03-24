​Игрок «Барселоны» может перейти в «Севилью»

Защитник Эрик Гарсия может сменить «Барселону» на «Севилью». Об этом на своих страницах рассказывает Todofichajes.

По данным источника, контакты между каталонским и андалузским клубами уже состоялись. Речь может пойти об аренде футболиста.

Отмечается, что «Барселона» была бы готова отпустить Эрика Гарсию, в то время как сам футболист ещё не принял окончательного решения по своему будущему.

Эрик Гарсия не является твёрдым игроком основного состава «Барселоны». В сезоне 2022/2023 защитник провёл 21 матч, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают 22-летнего Гарсию в 12 миллионов евро.