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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Игрок «Барселоны» может перейти в «Севилью»

24 Марта 2023 • 18:44 Комментировать

Защитник Эрик Гарсия может сменить «Барселону» на «Севилью». Об этом на своих страницах рассказывает Todofichajes.

По данным источника, контакты между каталонским и андалузским клубами уже состоялись. Речь может пойти об аренде футболиста.

Отмечается, что «Барселона» была бы готова отпустить Эрика Гарсию, в то время как сам футболист ещё не принял окончательного решения по своему будущему.

Эрик Гарсия не является твёрдым игроком основного состава «Барселоны». В сезоне 2022/2023 защитник провёл 21 матч, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают 22-летнего Гарсию в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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