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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известна судьба Модрича в «Реале»

24 Марта 2023 • 15:28 Комментировать

«Реал» сохранит полузащитника Луку Модрича на следующий сезон. Как сообщает Todofichajes, желание продолжить сотрудничество является обоюдным. Модрич отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию и готов провести ещё год в Мадриде, даже если он не будет твёрдым игроком основного состава.

Лука Модрич играет за «Реал» с конца лета 2012 года. За плечами 37-летнего хорвата 473 матча за мадридский гранд. В них Модрич записал на свой счёт 37 голов и 76 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 2 апреля – против «Вальядолида» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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