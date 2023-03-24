Известна судьба Модрича в «Реале»

«Реал» сохранит полузащитника Луку Модрича на следующий сезон. Как сообщает Todofichajes, желание продолжить сотрудничество является обоюдным. Модрич отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию и готов провести ещё год в Мадриде, даже если он не будет твёрдым игроком основного состава.

Лука Модрич играет за «Реал» с конца лета 2012 года. За плечами 37-летнего хорвата 473 матча за мадридский гранд. В них Модрич записал на свой счёт 37 голов и 76 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 2 апреля – против «Вальядолида» на своём поле.