Бывший игрок «Реала» может переехать в Турцию или Грецию

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», имеет варианты продолжения карьеры в Греции и Турции.

По информации журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах испанского хавбека проявляют три европейских клуба. Речь идет о стамбульских «Фенербахче» и «Бешикташе», а также пирейском «Олимпиакосе».

Кроме того, у Иско есть варианты в США и Бразилии, но игрок ставит приоритетом продолжение карьеры в Европе.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 матчей, в которых сделал два ассиста.