Озил: «Было круто играть с Роналду - я ассистировал, а он забивал»

Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Месут Озил, который накануне объявил о завершении карьеры, вспомнил об игре с португальским нападающим Криштиану Роналду за «королевский» клуб.

«Мне было круто играть с Криштиану. Он является для меня лучшим футболистом всех времен. Мы отлично понимали друг друга на поле, было идеальное взаимодействие. Я отдавал передачи, а Роналду забивал голы. Это подарок, когда отдаешь ассист игроку, который практически не промахивается», - передает слова Месута газета Marca.

Напомним, что Озил защищал цвета мадридского гранда с 2010 по 2013 год.