Назван приоритетный вариант для Месси

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси намерен вернуться в каталонскую «Барселону». 35-летний форвард обозначил трансфер в стан «сине-гранатовых» приоритетным вариантом продолжения карьеры, об этом сообщает El Chiringuito.

Источник отмечает, что все теперь зависит от позиции руководства «Барселоны» и финансовых возможностей клуба.

Месси является воспитанником академии каталонского гранда. За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год. С лета 2021 года Лионель выступает за французский «ПСЖ». Его контракт с клубом истекает по завершении этого сезона.