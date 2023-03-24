Клюйверт назвал игрока, который выведет «Барселону» на новый уровень

Известный в прошлом нидерландский форвард Патрик Клюйверт рассказал, что нужно сделать каталонской «Барселоне» для того, чтобы выйти на новый уровень.

«Я в курсе, что «Барселона» должна в первую очередь думать о соблюдении финансовых правил, однако клубу нужен еще один нападающий. Одного Левандовски мало. Мне очень нравится португалец Рамуш. Гонсалу крут как в сборной, так и в «Бенфике». Еще один форвард вывел бы «Барсу» на новый уровень», - передает слова Патрика AS.

Рамуш выступает за «Бенфику» с октября 2020 года. Трудовой договор нападающего с «орлами» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.