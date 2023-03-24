Агуэро оценил шансы Месси вернуться в «Барселону»

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил вероятность возвращения форварда Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В настоящий момент 35-летний игрок выступает за «ПСЖ».

«Вероятность возвращения Месси в «Барселону» - 50 процентов. Думаю, Лео нужно завершить карьеру на «Камп Ноу». Это его дом. Руководство клуба должно приложить максимум усилий, чтобы вернуть его», - передает слова Серхио инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Месси – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» аргентинец выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона Лионель защищает цвета «ПСЖ».